"Это наш город": школьникам предложили сдать предпрофессиональный экзамен

Сутки остались, чтобы подать заявление для участия в предпрофессиональном экзамене. Он покажет, насколько учащиеся московских школ преуспели в выбранной профессии. Сдать экзамен могут все одиннадцатиклассники.

Испытания состоят из компьютерного тестирования и практической части. Школьники, показавшие высокие результаты, получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ВУЗы, которые являются партнерами проекта.