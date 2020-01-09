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09 января 2020, 12:30

Город

"Это наш город": школьникам предложили сдать предпрофессиональный экзамен

"Это наш город": школьникам предложили сдать предпрофессиональный экзамен

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Сутки остались, чтобы подать заявление для участия в предпрофессиональном экзамене. Он покажет, насколько учащиеся московских школ преуспели в выбранной профессии. Сдать экзамен могут все одиннадцатиклассники.

Испытания состоят из компьютерного тестирования и практической части. Школьники, показавшие высокие результаты, получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ВУЗы, которые являются партнерами проекта.
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