"Это наш город": фейерверки на Новый год запустят на 33 площадках Москвы

На Новый год в Москве запустят тысячи фейерверков‎. Шоу начнется в 01:00 – именно к этому времени Новый год наступит уже на всей территории России. Салют будет продолжаться в течение пяти минут.

Небо озариться золотыми хризантемами, искрящимся веерами, кометами, пионами, пальмами, серебристыми волнами и цветами сакуры. Фейерверки запустят в 20 парках и еще на 13 площадках города.