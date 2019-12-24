"Это наш город": центры "Мои документы" назвали самые популярные среди москвичей госуслуги

Предоставление информации жилищного учета стало самой популярной услугой в центрах "Мои документы". За ней обращались почти три миллиона раз. На втором месте – запросы на оформление и выдачу социальной карты, на третьем – перерасчет коммунальных платежей.

Сегодня в "Моих документах" предоставляют более 270 госуслуг. Во всех офисах есть Wi-Fi, принтер, возможность сделать фото и оплатить пошлину. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.