24 декабря 2019, 23:05

Общество

"Это наш город": центры "Мои документы" назвали самые популярные среди москвичей госуслуги

"Это наш город": центры "Мои документы" назвали самые популярные среди москвичей госуслуги

Предоставление информации жилищного учета стало самой популярной услугой в центрах "Мои документы". За ней обращались почти три миллиона раз. На втором месте – запросы на оформление и выдачу социальной карты, на третьем – перерасчет коммунальных платежей.

Сегодня в "Моих документах" предоставляют более 270 госуслуг. Во всех офисах есть Wi-Fi, принтер, возможность сделать фото и оплатить пошлину. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Программа: Это наш город
город общество видео

