"Это наш город": к строительству станции "Внуково" в метро приступят после Нового года

Строительство станции метро "Внуково" начнется после январских праздников. Линия метро дойдет до аэропорта к 2023 году.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии будет длиной более 5 километров. На нем появятся две станции – "Пыхтино", в районе одноименной деревни, и "Внуково", на территории паркингов аэропорта.

Последняя будет полностью интегрирована с инфраструктурой воздушной гавани. Между станцией метро и аэропортом построят подземный переход.

