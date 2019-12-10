"Москва и мир": дело о теракте и стрельба в Остраве

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище. Организацией займется правительственная комиссия, которую создали по распоряжению Сергея Собянина. Ранее мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким экс-градоначальника. Он отметил, что его предшественник руководил столицей в сложный постсоветский период и много сделал для столицы.

Юрий Лужков скончался сегодня на 84-м году жизни. По информации СМИ, это произошло в Германии, в одной из клиник города Мюнхен, где ему проводили операцию на сердце.

В Мосгордуме заявили, память о бывшем руководителе города увековечат в столице. В частности, в городе может появиться улица его имени. Юрий Лужков был мэром Москвы на протяжении 18 лет – с 1992 по 2010 годы. Он трижды переизбирался на этот пост. При нем реконструировали МКАД, построили Третье транспортное кольцо, а пенсионеры начали получать ежемесячные "лужковские надбавки".

От 19 лет колонии до пожизненного заключения. Такие сроки получили фигуранты дела о теракте в Санкт-Петербургском метро. Приговоры вынес военный суд. Высшую меру наказания назначили Аброру Азимову, который финансировал преступление. Следователи установили, что все подсудимые были знакомы между собой, они общались по телефону и через интернет, искали места для теракта и обсуждали его детали.

Взрыв самодельной бомбы в подземке между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел 3 апреля 2017 года. 15 человек погибли, еще более ста пассажиров пострадали. Чуть позже на станции "Площадь Восстания" удалось обезвредить другое взрывное устройство. Бомбу замаскировали под огнетушитель и начинили поражающими элементами.

Расследование показало, что взрыв осуществил смертник. Им оказался уроженец Киргизии. Спецслужбы посчитали, что вторую бомбу должен был взорвать его сообщник. Устройство не сработало, так как его неправильно собрали.

Не менее шести человек погибли во время стрельбы в чешском городе Острава, еще двое тяжело ранены. Инцидент произошел в местной больнице. Мужчина средних лет, одетый в красную куртку, начал стрелять по пациентам и персоналу. Позже он скрылся.

Из района, где произошло ЧП были эвакуированы десятки человек. Усилено наблюдение за аэропортами, вокзалами, рынками и крупными торговыми центрами. Полиция опубликовала в интернете фото предполагаемого стрелка с просьбой помочь в его розыске.

Правоохранители отследили передвижения его автомобиля, правда перед самым задержанием мужчина покончил с собой. Его личность установлена. Это 42-летний техник-строитель. По словам его коллег, мужчина был убежден, что тяжело болен, но никто не хочет его лечить.

В 2015 году подобное ЧП случилось еще в одном городе Чехии. Тогда в результате стрельбы в одном из ресторанов погибли восемь человек. Нападавший также покончил с собой.