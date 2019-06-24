"Это наш город": форум "Мой район" откроется в Гостином дворе 4 июля

В столице 4 июля откроется форум "Мой район". В Гостином дворе ждут москвичей, которым интересны изменения в жизни города. Площадка превратится в городской район в миниатюре.

Речь на форуме пойдет о строительстве, образовательных программах, развитии здравоохранения и досуговых программах в парках. Организаторы подготовили для гостей особую программу с мастер-классами, спортивными тренировками и вечерними концертами.