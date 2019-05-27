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27 мая 2019, 07:20

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"Это наш город": в 8 столичных парках департамента культуры появятся детские лагеря

"Это наш город": в 8 столичных парках департамента культуры появятся детские лагеря

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В восьми столичных парках департамента культуры появятся детские лагеря. Школьники смогут проводить там дни каникул, пока их родители на работе. Для детей организуют творческие мастер-классы, спортивные игры, познавательные лекции и занятия в школах актерского мастерства.

Лагеря откроют в Парке Горького, "Сокольниках", в "Митино" и в парке "Фили". Узнать, как приобрести путевки, и ознакомиться с расписанием смен можно по телефонам, указанным на официальных сайтах парков.
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