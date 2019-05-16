"Это наш город": Зеленый театр на ВДНХ откроется после реставрации в июне

Зеленый театр на ВДНХ откроется после реставрации в июне. Территория сохранит свое историческое назначение и будет работать как культурно-досуговый центр с открытой площадкой на три с половиной тысячи мест.

В театре будут проводить массовые мероприятия и показывать театральные постановки. Репертуар смогут выбрать сами москвичи, на портале "Активный гражданин" стартовало тематическое онлайн-голосование.