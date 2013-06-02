В Москве по делу об убийстве допросят мэра Махачкалы

Мэра Махачкалы Саида Амирова допросят сегодня в Москве. Его арестовали по подозрению в организации громкого заказного убийства.

Дагестанского градоначальника доставили в столицу спецрейсом. По версии полиции, Амиров причастен к убийству сотрудника Следственного комитета России - Арсена Гаджибекова. Его расстреляли в декабре 2011 года во дворе собственного дома в Каспийске. Саид Амиров занимает пост мэра Махачкалы уже 15 лет. Его считают одной из самых влиятельных политических фигур в Дагестане. В этом году он получил звание "Лучший глава муниципального образования России" .