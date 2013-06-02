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Новости

02 июня 2013, 09:50

В Москве по делу об убийстве допросят мэра Махачкалы

В Москве по делу об убийстве допросят мэра Махачкалы

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Мэра Махачкалы Саида Амирова допросят сегодня в Москве. Его арестовали по подозрению в организации громкого заказного убийства.

Дагестанского градоначальника доставили в столицу спецрейсом. По версии полиции, Амиров причастен к убийству сотрудника Следственного комитета России - Арсена Гаджибекова. Его расстреляли в декабре 2011 года во дворе собственного дома в Каспийске. Саид Амиров занимает пост мэра Махачкалы уже 15 лет. Его считают одной из самых влиятельных политических фигур в Дагестане. В этом году он получил звание "Лучший глава муниципального образования России" .
аресты новости Роман Карлов допросы Саид Амиров
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