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11 апреля 2019, 08:30

Город

"Это наш город": записаться к ветеринару на прием онлайн можно любого питомца

"Это наш город": записаться к ветеринару на прием онлайн можно любого питомца

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В Москве записаться к ветеринарному врачу на прием онлайн теперь можно любого питомца. Раньше сервис на портале mos.ru был доступен только для тех, кто держит дома собаку или кошку. Теперь услугу предоставляют всем, в том числе владельцам хамелеонов, шиншилл и попугаев.

Кроме того, онлайн-сервис стал еще доступнее. Теперь для записи в ветеринару не обязательно иметь учетную запись на портале, услуга доступна и незарегистрированным пользователям.
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