"Это наш город": записаться к ветеринару на прием онлайн можно любого питомца

В Москве записаться к ветеринарному врачу на прием онлайн теперь можно любого питомца. Раньше сервис на портале mos.ru был доступен только для тех, кто держит дома собаку или кошку. Теперь услугу предоставляют всем, в том числе владельцам хамелеонов, шиншилл и попугаев.

Кроме того, онлайн-сервис стал еще доступнее. Теперь для записи в ветеринару не обязательно иметь учетную запись на портале, услуга доступна и незарегистрированным пользователям.