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09 января 2019, 13:15

Город

"Это наш город": более 14 тыс. квартир начал строить Фонд реновации в 2018 году

"Это наш город": более 14 тыс. квартир начал строить Фонд реновации в 2018 году

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В 2018 году в рамках программы реновации началось строительство домов более чем на 14 тысяч квартир. Возведение жилья для расселения старых домов ведется во всех округах столицы, кроме ТиНАО и Зеленограда.

На всех строительных площадках устанавливается временное ограждение, где указан сайт правительства Москвы, а также QR-код, с помощью которого можно познакомиться с интерактивной картой "Все стройки Москвы".
Программа: Это наш город
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