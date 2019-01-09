"Это наш город": более 14 тыс. квартир начал строить Фонд реновации в 2018 году

В 2018 году в рамках программы реновации началось строительство домов более чем на 14 тысяч квартир. Возведение жилья для расселения старых домов ведется во всех округах столицы, кроме ТиНАО и Зеленограда.

На всех строительных площадках устанавливается временное ограждение, где указан сайт правительства Москвы, а также QR-код, с помощью которого можно познакомиться с интерактивной картой "Все стройки Москвы".