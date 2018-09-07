"Это наш город": новый рекорд перевозки пассажиров установлен на МЦК

Московское центральное кольцо установило новый рекорд. 5 сентября МЦК воспользовалась 451 тысяча пассажиров, предыдущий рекорд был поставлен в мае. Самые популярные станции на этом кольце – Площадь Гагарина, Владыкино, Ботанический сад, Кутузовская и Балтийская.

Движение по МЦК запустили в сентябре 2017 года, сейчас оно действует как 14-ая линия метро. В часы пик интервалы между поездами составляют около пяти минут.