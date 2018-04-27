"Это наш город": речные экскурсии запустят 30 апреля

В Москве 30 апреля запустят речные экскурсии. Летние туры пройдут по уникальным маршрутам.

Участникам расскажут об особенностям навигации по каналу имени Москвы, о том, почему столица называется портом пяти морей, а также об архитекторах и инженерах, создававших городские мосты, многим из которых в этом году исполняется 80 лет.

Кроме того, с мая впервые откроется программа речных путешествий по Яузе.