Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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27 апреля 2018, 15:30

Город

"Это наш город": речные экскурсии запустят 30 апреля

"Это наш город": речные экскурсии запустят 30 апреля

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В Москве 30 апреля запустят речные экскурсии. Летние туры пройдут по уникальным маршрутам.

Участникам расскажут об особенностям навигации по каналу имени Москвы, о том, почему столица называется портом пяти морей, а также об архитекторах и инженерах, создававших городские мосты, многим из которых в этом году исполняется 80 лет.

Кроме того, с мая впервые откроется программа речных путешествий по Яузе.
Программа: Это наш город
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