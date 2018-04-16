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16 апреля 2018, 14:30

Город

"Это наш город": летние знаки безопасности начали устанавливать возле водоемов

"Это наш город": летние знаки безопасности начали устанавливать возле водоемов

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Летние знаки безопасности "Купаться запрещено" начали устанавливать возле водоемов. Более 900-от информационных щитов сменят зимние таблички. Все знаки расставят к 15 мая.

Щиты размером 50х60 сантиметров появятся на берегах искусственных и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи. На информационных щитах – пловец, перечеркнутый красной чертой, и телефоны спасательных служб.
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