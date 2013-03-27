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27 марта 2013, 16:07

"Экономика": О размещении малого бизнеса на первых этажах жилых зданий

"Экономика": О размещении малого бизнеса на первых этажах жилых зданий

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Столичные власти регулярно проводят торги на право аренды объектов нежилого фонда, принадлежащих городу, в том числе на первых этажах жилых зданий, сроком на 5 и 10 лет по ставкам без наценок и комиссии. Много ли среди бизнесменов желающих арендовать эти помещения; часто ли предприниматели, ведущие бизнес на первых этажах жилых зданий, пытаются подключиться к внутридомовым распределительным сетям и насколько это законно - в программе "Экономика".
Сюжет: Московский бизнес: торги в столице
Программа: Экономика
аренда бизнес программы Денис Елаховский архив
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