"Экономика": О размещении малого бизнеса на первых этажах жилых зданий

Столичные власти регулярно проводят торги на право аренды объектов нежилого фонда, принадлежащих городу, в том числе на первых этажах жилых зданий, сроком на 5 и 10 лет по ставкам без наценок и комиссии. Много ли среди бизнесменов желающих арендовать эти помещения; часто ли предприниматели, ведущие бизнес на первых этажах жилых зданий, пытаются подключиться к внутридомовым распределительным сетям и насколько это законно - в программе "Экономика".