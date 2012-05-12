"Московский патруль": В столице задержана банда грабителей

Россиянин Александр Ткачев, отправившийся отдыхать на один из популярных индийских курортов, попал в больницу после ДТП. В госпиталь он был доставлен без сознания, поэтому медики не оповестили его о стоимости лечения. Сразу после выписки ему предоставили счет на семь тысяч евро.

Страховая компания отказалась оплачивать лечение своего клиента, так как считает его историю выдумкой. В то же время паспорт российского гражданина остается в индийской клинике, поэтому сам он не может покинуть страну, на территории которой находится незаконно - срок действия его визы уже истек.

Тем временем в столице задержана банда грабителей. Лидеру преступной группы предъявлено обвинение в убийстве восьми человек. Бандиты без раздумий лишали жизни всех, кто вставал на пути: во время последнего налета они застрелили владельца ювелирного салона. Также московской полиции удалось закрыть подпольный цех по производству бензина.