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Новости

03 марта 2017, 13:30

Общество

"Это наш город": москвичи – о рынках

"Это наш город": москвичи – о рынках

"Это наш город": весной в Москве появятся более 100 тысяч деревьев

"Это наш город": москвич – о подарках на 8 Марта

"Утро": 20 минут можно потерять на Ярославском шоссе

"Утро": в субботу местами возможны незначительные осадки

"Утро": атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба

"Утро": затруднено движение на внешней стороне МКАД

"Утро": придется задержаться на Профсоюзной улице

"Утро": вечером ожидаются дожди

"Утро": сложно проехать на Алтуфьевском шоссе

Москвичка рассказала о стоимости продуктов на рынке.
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