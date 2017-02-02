"Это наш город": на юго-западе Москвы появится новая станция метро

На юго-западе Москвы в этом году появится еще одна станция метро. Сейчас строительство "Мичуринского проспекта" вступает в завершающую фазу. Это будет первый объект метрополитена со смотровой площадкой. С нее откроется вид на парк и реку Очаковку. Из-за особенности рельефа станция станет первой полуподземной.