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Новости

09 августа 2012, 19:43

Экономика

"Экономика": разбираемся с мошенниками в сфере пенсионных фондов

"Экономика": разбираемся с мошенниками в сфере пенсионных фондов

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Ведущий Роман Карлов столкнулся с проблемой: его пенсионные накопления переведены в негосударственный пенсионный фонд "по личному заявлению". Однако Роман ничего не писал. Что делать в таких ситуациях, он решил разобраться самостоятельно.

Как сообщил начальник управления организации и учета процесса инвестирования отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области Сергей Ревин, государство тут не при чем: частные пенсионные фонды имеют право принимать заявления от граждан и затем перенаправлять их в государственные структуры.

Следующим на очереди был негосударственный пенсионный фонд "Ренессанс. Жизнь и пенсии". Начальник службы безопасности фонда Андрей Машанов в ходе разговора объяснил, что данные для "заявления" контрагенты попросту крадут.

Что делать в таких ситуациях? Можно обратиться в пенсионный фонд России, написать заявление в негосударственный пенсионный фонд или же пойти в суд.
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