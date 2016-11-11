11 ноября 2016, 23:45Город
"Это наш город": в "Зарядье" начали формировать ландшафтные зоны
В "Зарядье" начали формировать ландшафтные зоны. В парк доставили 500 кубометров грунта и плодородную почву для высадки деревьев. Березовый и хвойный лес появятся между павильоном "Ледяная пещера" и кафе. К работам приступят в декабре.
В новую зону отдыха завезут более 30 тысяч тонн земли. Дизайнеры намерены воссоздать три климатические зоны: ландшафты севера, степи и заливных лугов.
Программа: Это наш город