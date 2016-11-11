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11 ноября 2016, 23:45

Город

"Это наш город": в "Зарядье" начали формировать ландшафтные зоны

"Это наш город": в "Зарядье" начали формировать ландшафтные зоны

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В "Зарядье" начали формировать ландшафтные зоны. В парк доставили 500 кубометров грунта и плодородную почву для высадки деревьев. Березовый и хвойный лес появятся между павильоном "Ледяная пещера" и кафе. К работам приступят в декабре.

В новую зону отдыха завезут более 30 тысяч тонн земли. Дизайнеры намерены воссоздать три климатические зоны: ландшафты севера, степи и заливных лугов.
Сюжет: Создание парка в Зарядье
Программа: Это наш город
благоустройство парки программы озеленение парк Зарядье парки и пешеходные зоны
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