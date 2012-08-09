В пенсионных фондах создадут службу риск-менеджмента

Все риски негосударственных пенсионных фондов станут просчитывать еще до наступления возможного краха. В Национальной Ассоциации Пенсионных Фондов объявили о разработке единого норматива, по которому в каждом НПФ будет создана своя собственная служба риск-менеджмента.

Прежде участники нередко заказывали проверку своей инвестиционной деятельности у сторонних организаций. А это не всегда позволяло оперативно предотвращать рискованные операции на рынке.

Впрочем, деньги будущих пенсионеров подстерегают и другие опасности. В последнее время участились случаи, когда мошенники без спроса распоряжаются накопительной частью пенсии граждан.