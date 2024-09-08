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08 сентября, 12:50

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Сергей Пускепалис

"Раскрывая тайны звезд": Сергей Пускепалис

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20 сентября 2022 года неподалеку от Ростова Великого случилось очередное ДТП. Автомобиль занесло на повороте и буквально "размазало" между двумя фурами.

Возможно, эта трагедия осталась бы незамеченной для страны – 201-й километр трассы М-8 давно считается местом проклятым, и аварии со смертельным исходом здесь не редкость, если бы не имя одного из пассажиров. Погибшего звали Сергей Пускепалис. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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