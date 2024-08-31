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31 августа, 12:30

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Ирина Левитина

"Раскрывая тайны звезд": Ирина Левитина

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Балерине Ирине Левитиной в этом году исполнилось 90 лет. За почти вековую жизнь ей пришлось пережить множество испытаний. Она похоронила и мужа, и сына, и даже внука. И нашла в себе силы пережить это. Безусловно, в ее жизни были не только горести, но и радости. Когда единственный сын Алексей Бегак стал телеведущим, и его полюбила вся страна, это событие стало для Ирины Григорьевны поводом более чем для гордости.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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