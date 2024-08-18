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18 августа, 12:30

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 75-летию Валерия Афанасьева

"Раскрывая тайны звезд": к 75-летию Валерия Афанасьева

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Народному артисту России Валерию Афанасьеву исполняется 75 лет. Артист не теряет интереса ни к профессии, ни к жизни, что всегда видно простому зрительскому глазу в его многочисленных работах.

В судьбе Валерия Афанасьева есть некоторая магия чисел: четыре театра и четыре жены, три сына и три фильма. Почему артисту не удалось с первой попытки обрести свой театр и семейное счастье? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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