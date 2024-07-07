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07 июля, 14:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": это моя жена

"Раскрывая тайны звезд": это моя жена

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Порой, чтобы мужчине найти свою единственную, приходиться выбирать супругу среди чужих жен. На первый взгляд кажется, что подобный поступок выходит за все возможные грани приличия и человечности. Однако, с другой стороны, сотворить подобное можно исключительно ради любви.

Конечно, нельзя однозначно относиться к жизни человека. Важно понимать, что очень часто бывают ситуации, когда по-другому невозможно поступить. Кто избавил Зиновия Гердта от привычки жениться? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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