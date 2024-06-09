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09 июня, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Валентина Смирнитского

"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Валентина Смирнитского

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Валентин Смирнитский – один из самых любимых актеров для многих зрителей. Его полюбили с первой же главной роли, когда он предстал на экранах в картине "Двое" в образе влюбленного студента консерватории.

Артисту не раз доставался счастливый лотерейный билет. Однако ему многое пришлось пережить: и радость встреч, и горечь утраты. Встречая свой 80-летний юбилей, Валентин Смирнитский вспомнит самые важные этапы своей жизни, а друзья и коллеги расскажут, за что они его любят.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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