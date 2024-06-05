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05 июня, 08:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": лучшие фильмы режиссера Надежды Кошеверовой

"Раскрывая тайны звезд": лучшие фильмы режиссера Надежды Кошеверовой

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Март 1960 года. Журнал "Советский экран" делится с читателями новостями "Режиссер Надежда Кошеверова приступила к съемкам новой картины "Осторожно, бабушка!". После этого за Кошеверовой на Ленфильме прочно закрепится прозвище "Бабушка". Трогательная и по-старомодному вежливая, режиссер Кошеверова действительно напоминала бабушку из сказки, от длинных платьев которой веяло стариной и уютом.

Кого из актеров Надежда Кошеверова считала своим талисманом? За что на нее обижалась Фаина Раневская? Почему режиссер боялась, что Марина Неелова влюбится в Олега Даля? И как пожилая уже Кошеверова спасла от смерти Георгия Штиля? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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