"Раскрывая тайны звезд": лучшие фильмы режиссера Надежды Кошеверовой

Март 1960 года. Журнал "Советский экран" делится с читателями новостями "Режиссер Надежда Кошеверова приступила к съемкам новой картины "Осторожно, бабушка!". После этого за Кошеверовой на Ленфильме прочно закрепится прозвище "Бабушка". Трогательная и по-старомодному вежливая, режиссер Кошеверова действительно напоминала бабушку из сказки, от длинных платьев которой веяло стариной и уютом.

Кого из актеров Надежда Кошеверова считала своим талисманом? За что на нее обижалась Фаина Раневская? Почему режиссер боялась, что Марина Неелова влюбится в Олега Даля? И как пожилая уже Кошеверова спасла от смерти Георгия Штиля? Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".