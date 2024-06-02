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02 июня, 12:30

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 65-летию Владимира Стержакова

"Раскрывая тайны звезд": к 65-летию Владимира Стержакова

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Актеру Владимиру Стержакову исполняется 65 лет. Он востребован в кино, любим зрителями и друзьями, а его дом – полная чаша.

Ради семьи артист готов работать днем и ночью, но однажды это стремление чуть не лишило его жизни. Когда с Владимиром Стержаковым случилась беда, журналисты ни о чем не узнали. Актеру долго удавалось скрывать от СМИ, поклонников и коллег тайну, которой он решился поделиться в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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