"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Екатерины Жемчужной

Актрисе Екатерине Жемчужной 28 марта исполнится 80 лет. Она является артисткой московского театра "Ромэн".

В ее жизни была большая любовь, театральная сцена, о которой она мечтала с детства, работа с именитыми режиссерами. Лишь один раз Жемчужная не захотела поверить ни картам, ни интуиции, ни врачам. Когда ее муж, с которым она прожила вместе 60 лет, тяжело заболел, она верила, что с ним ничего страшного не случится. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".