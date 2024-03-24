Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Екатерины Жемчужной

"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Екатерины Жемчужной

"Раскрывая тайны звезд": хиты перестройки

"Тайны души": Сергей Газаров

Персональная выставка Юлии Самсоновой открылась в галерее "Богородское"

"Интервью": Павел Ворожцов – о том, почему считает себя неправильным артистом

Актер Павел Ворожцов рассказал, как в театре относятся к съемкам в кино

Актер Павел Ворожцов объяснил возросшую популярность романа "Мастер и Маргарита"

Актер Павел Ворожцов объяснил, почему не остался работать в МХАТе после выпуска

Москвичам представили культурную программу на 22 марта

"Это Москва. Люди": руководитель центра конструктивизма "Зотов" Дарья Филиппова

Актрисе Екатерине Жемчужной 28 марта исполнится 80 лет. Она является артисткой московского театра "Ромэн".

В ее жизни была большая любовь, театральная сцена, о которой она мечтала с детства, работа с именитыми режиссерами. Лишь один раз Жемчужная не захотела поверить ни картам, ни интуиции, ни врачам. Когда ее муж, с которым она прожила вместе 60 лет, тяжело заболел, она верила, что с ним ничего страшного не случится. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

Читайте также
Программа: Раскрывая тайны звёзд
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика