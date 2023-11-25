25 ноября, 13:00Культура
"Раскрывая тайны звёзд": к 75-летию Людмилы Поргиной
Заслуженной артистке России Людмиле Поргиной исполнилось 75 лет. Свой возраст актриса совершенно не чувствует. Она полна энергии, жизнелюбия и позитива.
Больше 13 лет Людмила Поргина была рядом с мужем. За эти годы ей пришлось пережить и предательства близких, и осуждение со стороны общественности. Но ни разу актриса никому не дала понять, насколько ей тяжело.
Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".
Программа: Раскрывая тайны звёзд