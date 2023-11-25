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25 ноября, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звёзд": к 75-летию Людмилы Поргиной

"Раскрывая тайны звёзд": к 75-летию Людмилы Поргиной

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Заслуженной артистке России Людмиле Поргиной исполнилось 75 лет. Свой возраст актриса совершенно не чувствует. Она полна энергии, жизнелюбия и позитива.

Больше 13 лет Людмила Поргина была рядом с мужем. За эти годы ей пришлось пережить и предательства близких, и осуждение со стороны общественности. Но ни разу актриса никому не дала понять, насколько ей тяжело.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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