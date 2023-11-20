"Раскрывая тайны звезд": к 105-летию Михаила Глузского

Внутреннее благородство актер взрастил в себе сам. Этому помогли не только счастливые встречи, но и страшные потери, которые ему пришлось пережить, когда он был еще совсем молод.

Каждый раз, когда Михаил Глузский не позволял себе фривольностей на съемочной площадке и бросал строгие взгляды на своих беспечных коллег, он думал о том, каким он останется в памяти миллионов людей, которые спустя годы и десятилетия будут смотреть фильмы с участием артиста.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".