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20 ноября, 02:25

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 105-летию Михаила Глузского

"Раскрывая тайны звезд": к 105-летию Михаила Глузского

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Внутреннее благородство актер взрастил в себе сам. Этому помогли не только счастливые встречи, но и страшные потери, которые ему пришлось пережить, когда он был еще совсем молод.

Каждый раз, когда Михаил Глузский не позволял себе фривольностей на съемочной площадке и бросал строгие взгляды на своих беспечных коллег, он думал о том, каким он останется в памяти миллионов людей, которые спустя годы и десятилетия будут смотреть фильмы с участием артиста.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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