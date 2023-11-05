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05 ноября, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Эмиль Лотяну

"Раскрывая тайны звезд": Эмиль Лотяну

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Все фильмы режиссера Эмиля Лотяну – о чувствах – любви и страсти. Режиссер снимал картины о том, о чем прекрасно знал сам. Он не видел свою жизнь без любви. Его главной любовью было кино. Работе над фильмом Лотяну отдавался полностью, порой теряя связь с реальностью. Тогда он уже не обращал внимания ни на атмосферу вокруг себя, ни на собственное здоровье. Он был полностью погружен в творчество.

В каких ситуациях Эмиль Лотяну был непримиримым режиссером? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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