"Раскрывая тайны звезд": мой муж – режиссер

Любая актриса хотела бы иметь мужа-режиссера, который снимал бы ее в каждом своем фильме. Но не всегда сбывшаяся мечта заканчивается хэппи-эндом.

За долгую совместную творческую и личную жизнь Глеб Панфилов и Инна Чурикова научились понимать друг друга без слов. Актриса умела читать по глазам, что от нее хочет муж-режиссер.

Когда Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов встретились, она еще была совсем юной девушкой, а он – уже состоявшимся режиссером. Актрисе пришлось многому научиться, находясь рядом с ним.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".