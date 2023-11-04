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04 ноября, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": мой муж – режиссер

"Раскрывая тайны звезд": мой муж – режиссер

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Любая актриса хотела бы иметь мужа-режиссера, который снимал бы ее в каждом своем фильме. Но не всегда сбывшаяся мечта заканчивается хэппи-эндом.

За долгую совместную творческую и личную жизнь Глеб Панфилов и Инна Чурикова научились понимать друг друга без слов. Актриса умела читать по глазам, что от нее хочет муж-режиссер.

Когда Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов встретились, она еще была совсем юной девушкой, а он – уже состоявшимся режиссером. Актрисе пришлось многому научиться, находясь рядом с ним.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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