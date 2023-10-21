"Раскрывая тайны звезд": каскадеры

Одни ими восхищаются, другие, услышав их рассказы приходят в ужас. На счету каскадера Владимира Жарикова около 80 фильмов. За сорок лет профессиональной работы он сделал больше тысячи опасных трюков, многие из которых могли лишить его жизни. Легкий ожог лица – самое малое, что случается с каскадерами на съемочной площадке.

Актеры Александр Жариков, Александр Иншаков, Лионелла Пырьева-Стриженова, Игорь Масленников и другие – рискуют жизнью ради кино на съемочной площадке. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".