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15 октября, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": братья и сестры

"Раскрывая тайны звезд": братья и сестры

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В истории много случаев, когда братья и сестры оказывались вместе на большом экране, на театральной сцене или съемочной площадке.

Соломины, Ливановы, Носики, Марковы, Михалковы-Кончаловские – все это люди, в разное время познавшие успех. Они родились и выросли в одной семье, воспитывали их одни и те же родители. Они выбрали схожие профессии и добились успеха в театральном и киномире. Но у каждого из них своя судьба, которая не приемлет даже родственных связей. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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