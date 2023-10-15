"Раскрывая тайны звезд": братья и сестры

В истории много случаев, когда братья и сестры оказывались вместе на большом экране, на театральной сцене или съемочной площадке.

Соломины, Ливановы, Носики, Марковы, Михалковы-Кончаловские – все это люди, в разное время познавшие успех. Они родились и выросли в одной семье, воспитывали их одни и те же родители. Они выбрали схожие профессии и добились успеха в театральном и киномире. Но у каждого из них своя судьба, которая не приемлет даже родственных связей. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".