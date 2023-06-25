"Раскрывая тайны звезд": к 75-летию Сергея Бодрова

Не каждый зритель может догадаться, что такие фильмы, как мелодрама "Любимая женщина механика Гаврилова", философская притча "Кавказский пленник", блокбастер "Монгол", появились благодаря одному человеку. Из заикающегося мальчика с Дальнего Востока он вырос в большого режиссера, которому открыты все двери Голливуда.

Но историю головокружительного успеха омрачила трагедия. 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка и унес жизнь его старшего сына. Тело Сергея Бодрова-младшего, как и других участников съемочной группы, так и не нашли.

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