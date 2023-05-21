"Раскрывая тайны звезд": Григорий Чухрай

Григорий Чухрай – режиссер, который повлиял не только на советский, но и на мировой кинематограф. Его фильмы показывали практически на всех кинофестивалях, дважды чествовали в Каннах и даже номинировали на премию "Оскар".

Путь Григория Чухрая в кино лежал через фронт, на котором он несколько раз мог погибнуть. Спустя годы многочисленные ранения давали о себе знать, из-за чего ему даже приходилось прерывать съемки. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".