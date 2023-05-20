Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": сказка с несчастливым концом

"Раскрывая тайны звезд": сказка с несчастливым концом

"Тайны души": Леонид Якубович

Акция "Ночь в музее" пройдет в столице 20 мая

"Ночью Сити": Станиславский наше все

"Золотая рыбка": Татьяна Судец

Новости часа: США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов

Премьера шоу "Удивительные люди" состоится на телеканале "Россия"

"Юмор на все времена": Леонид Куравлев

Арт-проект "За лентой", посвященный СВО, открыли в Историческом музее

Фильм "Хитровка. Знак четырех" вышел на большие экраны в РФ

Не всем актерам приходится ждать своего звездного часа годами. Кому-то везет сразу же в самом начале карьеры. Но быстрый успех часто становится испытанием, которое под силу пройти не каждому.

Неслучайно актеров нередко называют взрослыми детьми. Они чаще других склонны к чувствительности и уязвимы. Чем больше их талант, тем тяжелее они переносят оценки общества.

В юности они попали в сказку под названием кино. Поэтому нередко, сказка, случившаяся в жизни однажды, имеет несчастливый конец. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

Читайте также
Программа: Раскрывая тайны звёзд
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика