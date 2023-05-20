"Раскрывая тайны звезд": сказка с несчастливым концом

Не всем актерам приходится ждать своего звездного часа годами. Кому-то везет сразу же в самом начале карьеры. Но быстрый успех часто становится испытанием, которое под силу пройти не каждому.

Неслучайно актеров нередко называют взрослыми детьми. Они чаще других склонны к чувствительности и уязвимы. Чем больше их талант, тем тяжелее они переносят оценки общества.

В юности они попали в сказку под названием кино. Поэтому нередко, сказка, случившаяся в жизни однажды, имеет несчастливый конец. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".