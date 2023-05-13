"Раскрывая тайны звезд": Всесоюзные бабушки

Нам часто кажется, что добиться успеха можно только в молодости. А солидный возраст обязывает к определенному образу жизни. Побороть этот стереотип мечтают многие актрисы, но по-настоящему состояться в амплуа бабушки не так уж и просто.

У каждого из нас свои воспоминания о бабушках. Сильные и слабые, нежные и требовательные они были и остаются самыми яркими фигурами нашего детства. Сегодняшние героини не только заменили бабушек тем, у кого их никогда не было, но и доказали, что достичь успеха можно абсолютно в любом возрасте.

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