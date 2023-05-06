"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Аркадия Инина

Аркадий Инин – человек-загадка. Он состоит из множества звеньев. И, возможно, поэтому как писатель-сатирик и драматург, он получил множество наград. Чтобы его разгадать и собрать образ писателя воедино, нужно проделать довольно кропотливую работу.

Те, кто смотрел фильмы по его сценариям, знают его как человека чрезвычайно трогательного. Те, кто видел его номера в программе "Вокруг смеха", считают его острым на язык. Что тоже правда. У неподражаемого Аркадия Инина юбилей.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

