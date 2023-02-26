13:00Культура
"Раскрывая тайны звезд": Нина Сазонова
Бывают такие артисты, которых зритель воспринимает, как совершенно родных людей. Одной из них была Нина Сазонова. Со всех уголков Советского союза ей писали письма и слали телеграммы, у нее просили совета и помощи, с ней делились радостями и горем.
Прохожие мечтали подержать Сазонову за руку и заглянуть ей в глаза. Ho o том, что происходит в жизни актрисы, не знал никто.
Подробности – в программе "Раскрывая тайны звезд".
Программа: Раскрывая тайны звёзд