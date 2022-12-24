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24 декабря, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Наталья Фатеева

"Раскрывая тайны звезд": Наталья Фатеева

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Наталья Фатеева – одна из самых красивых актрис Советского кино. Она умела влюблять в себя мужчин одним лишь взглядом и завораживала женщин мимолетной улыбкой.

Правда, увидеть Наталью Фатееву сегодня зрителю не удастся. Много лет она скрывается от посторонних глаз и ведет замкнутый образ жизни. Она не снимается в кино, не общается с журналистами и не пускает к себе даже коллег. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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