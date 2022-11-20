"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Михаила Ульянова

Легендарная роль легендарного актера. Так сыграть самого Георгия Константиновича Жукова, маршала победы и лучшего советского полководца, мог только Михаил Ульянов.

Жесткий, волевой, несгибаемый. Так говорят об Ульянове некоторые его близкие люди. Зато другие характеризуют актера диаметрально противоположно.

Почему Ульянов в детстве мечтал стать именно актером? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

