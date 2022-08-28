"Раскрывая тайны звезд": памяти Людмилы Ивановой

Людмила Иванова для всех осталась прежде всего Шурочкой, активисткой-бухгалтером из "Служебного романа". Хотя на счету актрисы более 100 киноролей – небольших, но ярких и запоминающихся.

Мало кто знает, но в ее актерской и женской судьбе было много не только счастливых совпадений, но и трагических предзнаменований. О жизни и карьере актрисы – в программе "Раскрывая тайны звезд".

