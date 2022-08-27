"Раскрывая тайны звезд": молодые фавориты

Они успешны, их обожает вся страна и они могут себе позволить выбрать в спутники любого приглянувшегося мужчину. А если он еще и гораздо моложе, так это же прекрасно! Уже никого не удивляет, когда рядом со зрелой и успешной женщиной появляется юный поклонник. Ведь с ним и она чувствует себя моложе.

Почему состоявшиеся и успешные женщины любят мужчин помоложе? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".