"Раскрывая тайны звезд": к 70-летию Александра Соловьева

После выхода фильма "Зеленый фургон" на Одесскую киностудию посыпались сотни писем. Советские зрительницы признавались в любви актеру Александру Соловьеву, сыгравшему роль конокрада по кличке Красавчик.

Вечером 25 декабря 1999 года Александр Соловьев в последний раз позвонил своей бывшей жене Людмиле Гниловой. Больше актер на связь не выходил. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

