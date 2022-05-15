"Раскрывая тайны звезд": Роман Карцев и Виктор Ильченко

Роман Карцев и Виктор Ильченко – легендарный эстрадный дуэт. Над их репризами не просто смеялись, вся страна знала их наизусть. Пластинки с эстрадными миниатюрами выпускались миллионными тиражами и расходились мгновенно.

Некоторым актерам дана особая сила. Их талант согревает людей и после жизни. Такими были Карцев и Ильченко. Об этом – в новом выпуске программы "Раскрывая тайны звезд".