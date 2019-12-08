"Раскрывая тайны звёзд": Зоя Зелинская

Мало кто знает, однако Михаил Державин, Спартак Мишулин, Ольга Аросева, Наталья Селезнева, и Роман Ткачук обрели всесоюзную популярность благодаря одному человеку – Зое Зелинской.

Именно она обратила внимание на случайно попавшие ей в руки короткие юмористические сценки. Самоирония никогда не изменяет Зое Зелинской. Хотя в ее статусе можно быть гораздо пафоснее: 8 декабря у актрисы солидный юбилей, ей исполняется 90 лет. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.