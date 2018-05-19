Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая 2018, 13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Леонид Броневой

"Раскрывая тайны звезд": Леонид Броневой

"Фанимани": как вылечиться от желания жить в кредит

"Наизнанку": подгузники

"И о погоде": как образуются миражи и каково проехать на поезде сквозь лесной пожар

В Доминикане вдвое увеличили максимальный срок безвизового пребывания в стране

Сезон электросамокатов стартовал в Москве

Искалеченная мужем Маргарита Грачева планирует добиться лишения его родительских прав

Акция "Ночь музеев" стартует в Москве в 12-й раз

Самолет "Победа" вернулся во Внуково из-за отказа двигателя

В Москве начали проверять продукцию с символикой ЧМ-2018 на контрафакт

Леонид Броневой был обласкан и властью, и любовью публики. Но это под конец жизни. А вначале артисту выпало столько испытаний, что не каждый способен выдержать. Изгой, отец-одиночка и нищий актер, которого не берут ни в один московский театр.

Почему Леониду Броневому пришлось сменить не одну труппу, прежде чем он попал в легендарный Ленком? Почему он воспитывал дочь один? И как он сделал из своей первой главной роли в кино настоящий шедевр? История падений и взлетов Леонида Броневого сегодня.
Программа: Раскрывая тайны звёзд
видео культура кино
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика