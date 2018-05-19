"Раскрывая тайны звезд": Леонид Броневой

Леонид Броневой был обласкан и властью, и любовью публики. Но это под конец жизни. А вначале артисту выпало столько испытаний, что не каждый способен выдержать. Изгой, отец-одиночка и нищий актер, которого не берут ни в один московский театр.

Почему Леониду Броневому пришлось сменить не одну труппу, прежде чем он попал в легендарный Ленком? Почему он воспитывал дочь один? И как он сделал из своей первой главной роли в кино настоящий шедевр? История падений и взлетов Леонида Броневого сегодня.