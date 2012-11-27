График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

27 ноября 2012, 22:00

"Факультатив. Москвоведение": Цирк Юрия Никулина

"Факультатив. Москвоведение": Цирк Юрия Никулина

Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре переживал рождение три раза. Первый раз - в 1880 году: акробат и предприниматель Альберт Саламонский впервые построил стационарный цирк в Москве. Он же впервые начал продавать дешевые билеты на стоячие места и устраивал специальные представления для детей (до этого цирк был развлечением для взрослых).

Второе рождение произошло в конце XX века, когда прежнее здание было снесено до основания и на его месте построено новое, аналогов которому в мировой цирковой практике нет. И третье - когда цирк на Цветном бульваре официально начал называться Московским цирком Юрия Никулина - за год до смерти Юрия Владимировича. Сегодня его дело продолжают его сын, Максим Никулин - он генеральный директор, и внук Юрий - менеджер проектов цирка.
Программа: Факультатив
цирк программы Цветной бульвар Факультатив. Москвоведение архив

